Cina: slancio a industria del trasporto ferroviario (2)

(XINHUA) - CHANGSHA, 12 DIC - Un treno della metropolitana che l'azienda ha sviluppato per la Turchia ha iniziato le operazioni di prova a novembre e correrà su una linea che collegherà il centro di Istanbul all'aeroporto della città, che aprirà il prossimo anno. Sarà la linea di metropolitana più veloce della Turchia, con una velocità di 120 chilometri all'ora.

"L'industria cinese di produzione di attrezzature di transito ferroviario è uno dei settori con il più alto livello di innovazione e la più forte competitività internazionale", ha dichiarato Feng Yaoxiang, funzionario del China Council for the Promotion of International Trade (Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale).

"Questo settore rappresenta un vantaggio competitivo di base nella produzione cinese di attrezzature di fascia alta nel mercato globale", ha detto Feng.

Dopo oltre 60 anni di sforzi, la Cina ha costruito un sistema avanzato di produzione di attrezzature per il transito ferroviario con ricerca e sviluppo indipendenti, strutture di supporto complete e operazioni su larga scala.

Il Paese è al primo posto nell'elettrificazione ferroviaria e nel chilometraggio operativo delle ferrovie ad alta velocità e urbane, conclude Feng. (XINHUA)