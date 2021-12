Cina: settore trasporto marittimo in crescita (3)

(XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - A settembre, la capacità mensile di produzione di container in Cina è aumentata da 200.000 Teu a un massimo record di 500.000, secondo i dati ufficiali.

La costante introduzione di politiche favorevoli ha anche spinto la crescita del commercio estero cinese. L'ambiente commerciale è stato ottimizzato con una serie di misure, tra cui l'agevolazione del commercio transfrontaliero e la promozione del commercio e degli investimenti in zone pilota di libero scambio.

Questo non solo ha aumentato la fiducia degli operatori di mercato, ma ha anche contribuito a rafforzare ulteriormente l'apertura della Cina, ha dichiarato Bai Ming, ricercatore della Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, del ministero del Commercio.

Nella provincia insulare meridionale di Hainan, sta prendendo forma un centro internazionale di trasporto marittimo e commerciale nel porto di Yangpu, con misure favorevoli mirate agli investimenti, autorizzazioni amministrative e sostegno finanziario per le piccole e micro imprese che attirano sempre più aziende commerciali straniere nella zona.

"Le politiche favorevoli nel porto di libero scambio di Hainan, specialmente la politica di gestione a valore aggiunto adottata nell'area del porto di libero scambio di Yangpu, ci hanno offerto incredibili opportunità di business", ha affermato Zhang Hui, direttore generale di una società alimentare internazionale. (XINHUA)