Cina: settore trasporto marittimo in crescita (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - Lodando il successo della realizzazione di una strategia cinese per la prevenzione delle epidemie, Wan Min, presidente del colosso marittimo statale cinese China Cosco Shipping Corporation Limited (Cosco Shipping) ha dichiarato che la società ha gestito circa 22,45 milioni di Teu nei primi 10 mesi dell'anno, rappresentando una crescita del 5,7% su base annua.

"I notevoli interventi della Cina per il contenimento dell'epidemia e la veloce ripresa del lavoro e della produzione, hanno accelerato la crescita della domanda di trasporto merci, e hanno portato speranza alle compagnie di navigazione globali", ha sottolineato Liu Wen, assistente direttore generale della filiale di Shanghai della Pacific International Lines (Pte) Ltd, con sede a Singapore.

La maggior parte delle navi della compagnia sono state inviate per operare nel mercato cinese, ha aggiunto Liu.

Quando la carenza di container ha ostacolato l'industria cinese delle spedizioni, gli organi di governo e le imprese hanno adottato diverse misure per aumentare l'offerta e assicurare il flusso regolare delle merci.

Grazie alle azioni coordinate del governo, guidate dal ministero dei Trasporti, il colosso marittimo Cosco Shipping ha trasportato 13.469 container vuoti nei porti nazionali a marzo, rispondendo alla carenza del Paese. La fornitura è stata stimolata anche dai produttori di container che ne hanno accelerato la fabbricazione. (SEGUE)