Cina: 'Schemes in Antiques' in testa al box office

(XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - Il film d'avventura nazionale 'Schemes in Antiques' ieri è rimasto in cima alla classifica del box office della Cina continentale, secondo i dati del China Movie Data Information Network.

Nella giornata di ieri, 'Schemes in Antiques' ha guadagnato oltre 40 milioni di yuan (circa 6,3 milioni di dollari), rappresentando quasi il 40% del totale della giornata.

La commedia nazionale 'Be Somebody' si è posizionata al secondo posto nella classifica del box office, guadagnando circa 28,6 milioni di yuan nella giornata di ieri, seguita dal film romantico 'Good Night Beijing', che ha incassato circa 8,9 milioni di yuan nel suo secondo giorno di proiezione. (XINHUA)