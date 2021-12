Cina: più controllo epidemie in città con interporti

(XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - Il meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del Consiglio di Stato cinese ha emesso una circolare che impone una maggiore prevenzione e controllo delle epidemie nelle città portuali, nel tentativo di prevenire ulteriormente le infezioni importate.

Le persone che viaggiano da città con interporti, diverse da quelle collegate ai porti di Hong Kong e Macao, dovrebbero presentare un risultato negativo di un test molecolare effettuato entro 48 ore dalla partenza, secondo la circolare, mentre coloro che viaggiano verso città con interporti dovrebbero effettuare almeno un test molecolare all'arrivo.

Stando al documento, questi requisiti dovrebbero essere applicati a partire dalla data in cui le località in questione confermeranno e annunceranno le aree specifiche coperte dalla prevenzione epidemica locale, e tali misure di controllo si protrarranno fino al 15 marzo 2022.

Inoltre, la circolare aggiunge che le città portuali idonee potranno prendere in considerazione l'istituzione di zone cuscinetto per la prevenzione e il controllo delle epidemie all'interno delle loro giurisdizioni. (XINHUA)