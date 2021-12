Cina: industria tessile mantiene crescita solida

(XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - L'industria tessile cinese ha mantenuto una costante espansione nei primi 10 mesi dell'anno, secondo i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Le entrate operative combinate delle maggiori imprese tessili sono aumentate del 14,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 4.130 miliardi di yuan (circa 650,4 miliardi di dollari) durante il periodo.

Queste imprese hanno realizzato profitti complessivi per 198,3 miliardi di yuan, con un'impennata del 29,7% rispetto a un anno prima, secondo il Ministero.

Le vendite al dettaglio online di prodotti di abbigliamento in Cina sono cresciute del 14,1% su base annua nel periodo gennaio-ottobre, toccando il 3% di crescita media negli ultimi due anni.

Le esportazioni di capi di vestiario e tessili del Paese sono aumentate del 5% su base annua fino a raggiungere 256,5 miliardi di dollari nel periodo, e le esportazioni di prodotti per l'abbigliamento sono aumentate del 25,2% fino a raggiungere 138,9 miliardi di dollari. (XINHUA)