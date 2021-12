Cina: aumenta sviluppo Pmi a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 12 DIC - L'indice di sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) cinesi, basato su un sondaggio di 3.000 Pmi, è salito di 0,2 punti rispetto al mese precedente, fino a quota 86,3 a novembre, secondo gli ultimi dati del settore.

L'aumento ha messo fine a sette mesi consecutivi di declino, ma il livello attuale è ancora inferiore a quello dello stesso periodo del 2020 e del 2019, secondo la China Association of Small and Medium Enterprises.

L'indice contiene più sottoindici per misurare le prestazioni e le aspettative delle Pmi. Una lettura inferiore a 100 indica una vitalità compromessa.

A novembre, i sottoindici per i finanziamenti, la forza lavoro e i costi operativi sono rimasti sopra a 100.

Per quanto riguarda i sottoindici che misurano il benessere nei diversi settori, gli indici dell'industria, delle costruzioni, dei trasporti, dei servizi postali, e del software hanno registrato una ripresa, mentre quelli del settore immobiliare, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei servizi sociali, dell'alloggio e della ristorazione hanno registrato una contrazione. (XINHUA)