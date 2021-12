Covid: 60 casi locali nello Zhejiang in Cina

(XINHUA) - HANGZHOU, 11 DIC - La provincia dello Zhejiang, in Cina orientale, ha registrato 60 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e 38 casi asintomatici tra il 5 dicembre e le ore 15:00 di oggi, nell'ultima ricomparsa del virus.

I casi sono stati segnalati nelle città di Ningbo, Shaoxing e Hangzhou, secondo una conferenza stampa del governo provinciale di oggi.

Le tre città hanno imposto restrizioni sulle attività pubbliche come parte delle misure antiepidemiche per contenere la diffusione del virus: è stato sospeso il servizio in teatri, Internet cafè, biblioteche, musei e luoghi pubblici simili a Ningbo. Anche Shaoxing ha annunciato la chiusura temporanea dei suoi Internet cafè e di altri luoghi di intrattenimento.

