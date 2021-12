Covid: 51 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 11 DIC - In Cina continentale ieri sono stati segnalati 51 nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Dei casi locali, 35 sono stati segnalati nello Zhejiang, 15 nella Mongola Interna e uno nello Yunnan.

La stessa giornata ha visto anche la segnalazione di 36 nuovi casi importati in sei regioni a livello provinciale.

Non sono emersi nuovi casi sospetti e non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 10 dicembre ha raggiunto quota 99.604, con 1.272 pazienti ancora in terapia, 28 dei quali in condizioni gravi.

Nel complesso i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 93.696, con il numero dei decessi causati dal nuovo Coronavirus stabile a 4.636.

Vi è stata inoltre la segnalazione di 30 nuovi asintomatici, di cui 16 importati. (XINHUA)