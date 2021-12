Covid: 5 nuovi casi locali a Manzhouli, Cina

(XINHUA) - HOHHOT, 11 DIC - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale, ha riportato cinque casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente da mezzanotte alle 14 di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Finora, sono stati registrati 524 casi locali nella città durante l'ultima comparsa del virus, cinque dei quali sono stati dimessi dall'ospedale.

Tutti e cinque i nuovi casi sono risultati positivi ai tamponi molecolari durante la quarantena e sono in cura in un ospedale locale designato, secondo una conferenza stampa tenutasi oggi.

Alle 6 del mattino di ieri, la città di confine ha lanciato la dodicesima campagna di tamponi molecolari. (XINHUA)