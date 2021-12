Cina: vendite autovetture in calo a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 11 DIC - Le vendite cinesi di autovetture del mese scorso sono diminuite rispetto a un anno fa, secondo quanto riferito dalla China Passenger Car Association (Cpca).

Secondo i dati, le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri, tra cui berline, veicoli sport-utility e veicoli multiuso, sono scese del 12,7% su base annua, per un totale di 1,82 milioni di unità nel mese di novembre. Su base mensile, tuttavia, è stato registrato un aumento del 6%.

Il mese scorso, le efficaci misure antiepidemiche hanno contribuito ad alimentare la ripresa dei consumi, mentre l'allentamento dell'offerta di chip ha stimolato la produzione e le vendite, secondo l'associazione.

Le vendite dei veicoli passeggeri nei primi 11 mesi si sono attestate a circa 18,04 milioni di unità, in aumento del 6,1% su base annua, mentre quelle delle auto di lusso hanno subito un calo del 19% anno su anno nel mese di novembre, per un totale di 210.000 unità. Rispetto al dato di ottobre, l'incremento è del 17%, ha aggiunto l'associazione. (XINHUA)