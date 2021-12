Cina: oltre 5.000 aerei entro il 2025

(XINHUA) - PECHINO, 11 DIC - Il settore del trasporto aereo civile cinese registrerà una crescita costante, con l'aggiunta di un totale di 7.646 nuovi aerei civili per passeggeri nei prossimi 20 anni, secondo i rapporti emessi dall'Aviation Industry Development Research Center of China.

Entro il 2025, il numero totale di aerei in Cina raggiungerà probabilmente quota 5.343, come si legge nei documenti.

Se da un lato il Coronavirus ha gravemente colpito il mercato globale dell'aviazione, la Cina emerge positivamente in parte grazie alle efficaci misure di prevenzione e controllo dell'epidemia nel Paese.

Le compagnie aeree cinesi avranno bisogno di 7.646 nuovi aerei passeggeri e 650 aerei da carico nei prossimi due decenni.

Il numero di elicotteri civili dovrebbe superare quota 10.000 entro il 2040, secondo i rapporti. (XINHUA)