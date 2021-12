Cina: macro politiche prudenti ed efficaci nel 2022

(XINHUA) - PECHINO, 11 DIC - La Cina continuerà a implementare politiche fiscali proattive e politiche monetarie prudenti per un costante progresso economico l'anno prossimo, secondo una dichiarazione rilasciata dopo la sessione annuale della Central Economic Work Conference, tenutasi a Pechino da mercoledì a ieri.

Le politiche fiscali proattive dovrebbero essere più efficaci e promuovere la precisione e la sostenibilità, come espresso nella dichiarazione. Nella riunione sono stati sottolineati poi gli sforzi volti a garantire l'intensità della spesa fiscale e accelerarne il progresso.

Ci si è inoltre impegnati ad attuare nuove politiche di taglio delle tasse e delle imposte, a rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese, alle aziende gestite individualmente, alla produzione e alla riduzione del rischio, nonché ad adottare un approccio moderatamente proattivo nell'avanzamento degli investimenti nelle infrastrutture.

La dichiarazione esorta i governi locali a frenare in maniera risoluta il nuovo debito occulto. Le politiche monetarie prudenti dovrebbero essere flessibili e appropriate, e la liquidità dovrebbe essere mantenuta a un livello ragionevole e ampio.

Nella dichiarazione si è sottolineato l'impegno volto a guidare le istituzioni finanziarie ad aumentare il sostegno all'economia reale, in particolare nell'ambito delle piccole e micro imprese, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo verde.

Le politiche fiscali e monetarie devono essere coordinate e le politiche di macroregolamentazione intercicliche e anticicliche devono essere integrate, secondo la dichiarazione.

È stata espressa inoltre la necessità di implementare a pieno la strategia di espansione della domanda interna e di rafforzare lo slancio di crescita endogena. (XINHUA)