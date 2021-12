Cina: giocatore Luo non vuole lasciare il Paese

(XINHUA) - PECHINO, 11 DIC - Il giocatore naturalizzato cinese Luo Guofu ha espresso la propria riluttanza a esercitare la professione fuori dalla Cina, ma potrebbe essere costretto a farlo se non si riesce a trovare una soluzione ai suoi problemi contrattuali.

Il giocatore di origine brasiliana, noto anche come Aloisio Goncalves, ha ottenuto il sostegno dei tifosi cinesi per lo spirito combattivo dimostrato nelle qualificazioni della squadra cinese alla Coppa del Mondo Fifa.

Dal suo rientro di questa settimana nella squadra del Guangzhou Fc dopo gli impegni con la nazionale, si è ritrovato a dover affrontare la possibilità di non essere pagato per il resto della stagione 2021.

"Quando sono tornato al Guangzhou, ho parlato con il manager della squadra per telefono", ha spiegato Luo, "gli ho detto che faccio parte della squadra in qualità di giocatore professionista e che il club dovrebbe adempiere ai propri doveri". (SEGUE)