Cina: giocatore Luo non vuole lasciare il Paese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 DIC - Il Guangzhou Fc ha avuto problemi dopo che la società madre China Evergrande Group è stata colpita da una crisi finanziaria e a quanto si dice non è riuscita a pagare gli stipendi dei suoi giocatori per diversi mesi.

Luo potrebbe essere costretto a cercare opportunità in altri club, compresi quelli stranieri, se i problemi relativi al suo stipendio non verranno risolti: "sarò dispiaciuto di non poter continuare a giocare in Cina, visto che sono qui da molto tempo".

La seconda fase della stagione 2021 della Chinese Super League inizierà domenica.

Luo si è unito allo Shandong Luneng a gennaio 2014 e ha finito la stagione successiva come capocannoniere della Csl.

