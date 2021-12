Shanghai lancia piattaforma per il trading del caffè

(XINHUA) - SHANGHAI, 10 DIC - Una piattaforma di 'coffee trading' è stata lanciata ieri a Shanghai, città all'avanguardia per quanto riguarda il boom del consumo di caffè in Cina e il relativo business.

Si prevede che la piattaforma divenga un fornitore di servizi integrati per lo sviluppo del settore del caffè in Cina, con un'ampia varietà di prodotti, diverse modalità di transazione e servizi di assistenza di terzi.

Inoltre, per il 2022 è previsto il raggiungimento di un volume di transazioni per 3,5 miliardi di yuan (circa 549 milioni di dollari) mentre per il 2025 saranno 8.000 i fornitori nazionali ed esteri che spingeranno il volume di transazioni oltre i 15 miliardi di yuan.

Hanno espresso la propria volontà di aderire alla piattaforma istituzioni ufficiali estere, trader internazionali, esportatori e coltivatori di caffè provenienti da Paesi quali Singapore, Etiopia, Ghana, Brasile, Colombia e Indonesia.

Tao Jian, responsabile della piattaforma, ha detto che Shanghai vanta la più ampia presenza di marchi di caffè, la più completa catena industriale e il più grande volume di trading del caffè in Cina, quindi è imperativo che nella città venga istituita una piattaforma per il trading internazionale di questa bevanda. (XINHUA)