La Cina libera pesci rari nel fiume Azzurro

(XINHUA) - HEFEI, 10 DIC - Oltre 100.000 pesci, tra cui il raro storione cinese e la muggine, sono stati liberati nel tratto medio-basso del fiume Azzurro, il più lungo della Cina, per favorire il ripristino della popolazione selvatica delle specie in pericolo.

Il rilascio dei pesci, che ha avuto luogo nella città di Wuhu, nella provincia di Anhui della Cina orientale, ha lo scopo di aiutare a ripristinare la popolazione selvatica delle specie attualmente in pericolo e si è tenuto sotto l'egida del ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali e Anhui.

Lo storione cinese è una specie sotto protezione statale di prima classe in Cina, mentre la muggine è sotto protezione di seconda classe.

Tra gli oltre 200 storioni cinesi allevati in cattività e liberati durante quest'evento, il più grande ha una lunghezza di circa 1,75 metri e pesa oltre 65 kg.

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato gli sforzi per salvare le specie a rischio del fiume, prendendo di mira la pesca illegale, chiudendo le fabbriche inquinanti e liberando in natura gli avannotti allevati in cattività. (XINHUA)