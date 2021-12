In Xinjiang allevamenti cammelli diventano risorsa

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 10 DIC - Arkhu Alph, un mandriano 39/enne della regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, ha speso 200.000 yuan (circa 31.500 dollari) per preparare il foraggio per i suoi 46 cammelli prima dell'inverno. Gli animali vivono in un'accogliente stalla invece di trasportare pesanti merci nel deserto come erano soliti fare.

"Sono tutti cammelli femmina, e ognuna di loro produce fino a 3 chili di latte ogni giorno", dice, spiegando che può arrivare a guadagnare oltre 1 milione di yuan all'anno vendendo latte di cammello.

Eppure Arkhu Alph non ha raggiunto la ricchezza in breve tempo. Nel 2007, nella contea di Fuhai è stato fondato lo Xinjiang Wang Yuan Biotechnology Group, e l'industria locale dei cammelli ha iniziato a prosperare.

L'azienda ha acquistato latte di cammello dai pastori locali e l'ha trasformato in diversi prodotti derivati che sono stati esportati all'estero. Tuttavia, i cammelli erano visti solo come un mezzo di trasporto dai pastori locali.

Anche se l'azienda padroneggiava la tecnologia per la lavorazione del latte di cammello, era proprio questa materia prima a scarseggiare, poiché i pastori non avevano i soldi per comprare altri cammelli o erano timorosi di venderne il latte.

(SEGUE)