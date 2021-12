In Xinjiang allevamenti cammelli diventano risorsa (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 10 DIC - Per incoraggiare i pastori ad allevare cammelli, l'azienda ha deciso di fornire loro prestiti senza interessi e di firmare accordi per acquistare il loro latte.

Con l'aiuto dell'azienda, 10 anni fa Arkhu Alph e sua moglie hanno intrapreso un nuovo viaggio allevando i cammelli.

Dato che i pascoli di molti pastori si trovano in zone remote, l'azienda invia anche dei camion refrigerati per raccogliere il latte e conduce la ricerca e lo sviluppo di macchine mungitrici professionali per aiutare i pastori a migliorare la loro produttività.

Agli allevatori più efficienti è stato fornito una regolare formazione professionale, che offre l'opportunità di visitare grandi città.

Poiché il latte di cammello si vende bene nei mercati nazionali e d'oltremare, il rapporto di cooperazione tra l'azienda e i pastori è stabile. Finora, sono circa 5.200 le famiglie di pastori che forniscono latte all'azienda, molte delle quali vivono fuori dalla contea di Fuhai.

Il ruolo del cammello si è trasformato da animale da lavoro a fonte costante di reddito e la contea di Fuhai prevede di costruire nuove strutture di allevamento per aumentarne il numero a 50.000, rispetto agli attuali circa 20.000.

L'azienda sta anche espandendo la sua catena industriale ed esplorando nuovi prodotti come il sapone al latte di cammello, maschere, trapunte e sciarpe di lana di cammello. (XINHUA)