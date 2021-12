Fra Cina e Francia colloqui economici d'alto livello

(XINHUA) - PECHINO, 10 DIC - L'ottavo incontro fra Francia e Cina per il China-France High-Level Economic and Financial Dialogue si terrà lunedì 13 dicembre in collegamento video; è quanto annunciato oggi da Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese in una conferenza stampa.

Wang ha fatto sapere che co-presiederanno il dialogo il vice premier cinese, Hu Chunhua, e il ministro francese dell'Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire.

Wang ha annunciato che il dialogo riguarderà l'attuazione delle intese raggiunte dai capi di Stato dei due Paesi in campo economico e finanziario. Sarà inoltre discussa la cooperazione in settori quali la governance economica globale, il cambiamento climatico, il commercio e l'economia, l'agricoltura, il settore aerospaziale, l'energia nucleare civile, l'innovazione scientifica e tecnologica, la finanza e i mercati terzi.

Istituito nel 2013, il China-France High-Level Economic and Financial Dialogue è un'importante piattaforma per la comunicazione e il coordinamento politico riguardo questioni generali nei settori economico e finanziario. (XINHUA)