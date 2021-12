Covid: la Cina riduce i costi dei test molecolari

(XINHUA) - PECHINO, 10 DIC - In Cina la National Healthcare Security Administration ha dato istruzioni agli ospedali pubblici di ridurre ulteriormente il prezzo dei test molecolari anti Covid-19.

Fino a oggi sono 30 le suddivisioni a livello provinciale i cui ospedali hanno abbassato i prezzi da 60 yuan (9,41 dollari) a persona per un test singolo a 40 yuan (6,27 dollari) o meno, fa sapere l'ente.

Il prezzo per testare un gruppo di 10 persone non dovrebbe superare i 10 yuan a persona.

A partire da domani, gli abitanti di Pechino pagheranno 35 yuan per un test molecolare singolo e 8 yuan per un test di gruppo. (XINHUA)