Covid: Cina, 78 infezioni locali nello Zhejiang

(XINHUA) - HANGZHOU, 10 DIC - La provincia dello Zhejiang della Cina orientale ha registrato in tre città 37 casi confermati di Covid-19 e 41 casi asintomatici tra la giornata di domenica e le 15:00 di oggi nell'ambito dell'ultima recrudescenza.

Durante una conferenza stampa odierna, le autorità locali hanno precisato che tutti i casi locali sono stati segnalati a Ningbo, Shaoxing e Hangzhou.

Le tre città hanno imposto restrizioni sulle attività pubbliche come parte delle misure anti-epidemiche.

A Ningbo è stata sospesa l'attività di teatri, Internet café, biblioteche, musei e luoghi pubblici simili. Shaoxing ha annunciato anche la chiusura temporanea degli Internet caffè e di altri luoghi di intrattenimento come bar con karaoke, sale da ballo e sale giochi.

Otto distretti urbani di Hangzhou, il capoluogo provinciale, hanno chiesto ai luoghi pubblici, tra cui biblioteche, musei, teatri e Internet caffè, di limitare l'accesso dei visitatori a non più della metà della loro capacità totale.

Attualmente le aree a medio e alto rischio per Covid-19 nelle tre città hanno sospeso i test di valutazione artistici in presenza.

Nel frattempo, secondo il dipartimento provinciale dell'istruzione, lo Zhejiang regolerà gli orari per ogni esame nazionale di istruzione che si terrà nella provincia. (XINHUA)