Covid: Cina, 5 nuovi casi locali a Manzhouli

(XINHUA) - HOHHOT, 10 DIC - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, ha riportato cinque casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente dalla mezzanotte alle 14:00 di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Finora, nell'ultimo focolaio dell'epidemia, la città ha riportato in tutto 512 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale. Dalla conferenza stampa odierna è emerso che tutti i pazienti interessati stanno ricevendo il trattamento in un ospedale locale designato.

Alle 6:00 del mattino di oggi, la città di confine ha lanciato il 12° ciclo di test molecolari di massa e alle 14:00 erano già stati raccolti più di 195.000 campioni.

Poiché il numero di contatti ravvicinati di infezioni locali in città ha superato i 12.000, a partire dal 2 dicembre le autorità di Manzhouli hanno trasferito parte dei cittadini in quarantena nella città di Hulun Buir.

Le autorità comunali prevedono anche di istituire un centro di analisi per garantire che gli studenti locali e quelli bloccati in città possano sostenere in tempo l'imminente test preliminare degli esami di ammissione nazionali per gli studi post-laurea. (XINHUA)