Corridoi ecologici espandono habitat panda giganti

(XINHUA) - CHENGDU, 10 DIC - I corridoi ecologici creati nella Cina occidentale hanno collegato gli i territori frammentati abitati dei panda giganti selvatici, espandendo così il loro habitat naturale e facilitando l'ibridazione tra le diverse sottospecie.

Almeno due video clip hanno mostrato dei panda giganti nei corridoi ecologici all'inizio di questo mese, indicando che varie sottospecie provenienti da diverse aree si stavano muovendo attraverso questi corridoi, rendendo quindi possibili degli incroci di successo.

A metà ottobre, la Cina ha ufficialmente stabilito il primo gruppo di cinque parchi nazionali, tra cui il Giant Panda National Park. Con un'area totale di 22.000 km quadrati, il parco si estende nelle province del Sichuan, dello Shaanxi e del Gansu.

Nel solo Sichuan, dove si trova l'87% del parco, negli ultimi anni sono stati creati sei corridoi ecologici, costati 374 milioni di yuan (circa 59 milioni di dollari).

Yin Kaipu, del Chengdu Institute of Biology, presso la Chinese Academy of Sciences, è stato tra i primi biologi a proporre la creazione di corridoi ecologici.

"Dobbiamo ridurre l'attività umana e rendere l'ambiente abitabile per i panda giganti", ha dichiarato Yin, 78 anni, aggiungendo che dovrebbero essere piantati vegetali come bambù e bacche per simulare l'ambiente originale di foreste miste di conifere e latifoglie.

Seguendo il suo suggerimento, il governo locale ha rinunciato a una strada in cima alla collina per dare spazio ai panda giganti.

Le indagini sul campo hanno mostrato che quello che un tempo era il vasto habitat dei panda giganti è stato segmentato in aree separate, portando all'isolamento di diverse sottospecie regionali. Tra le 33 sottospecie regionali di panda gigante selvatico, 24 sono sull'orlo dell'estinzione a causa delle loro esigue popolazioni, ha detto Wang Fang, ricercatore presso la School of Life Sciences della Fudan University. (SEGUE)