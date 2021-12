Corridoi ecologici espandono habitat panda giganti (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 10 DIC - Secondo Wang, gli habitat isolati portano alla consanguineità, e inoltre i disastri naturali o le malattie possono portare all'estinzione.

"La soluzione più diretta e più semplice al problema è quella di creare corridoi tra le aree isolate in modo che i panda giganti di queste zone possano muoversi e riprodursi tra loro", ha spiegato.

Fulinyuan, un'azienda forestale con sede nella contea di Pingwu, nel Sichuan, era impegnata nell'industria del legname.

Nel 1998, la provincia del Sichuan ha lanciato un progetto di protezione delle foreste naturali, durante il quale i taglialegna hanno posato le loro asce e hanno impugnato delle pale per piantare alberi.

Yu Zhen, vice presidente della società, ha riferito che le guardie forestali hanno fatto crescere abeti e bambù per ripristinare l'ambiente originale della foresta.

"Grazie alle 100 telecamere a infrarossi installate, abbiamo registrato sei filmati di panda giganti nella zona del corridoio di Huangtuliang", ha aggiunto Yu.

Anche le nuove linee ferroviarie e autostradali si fanno largo con tunnel tortuosi progettati per evitare di attraversare gli habitat dei panda giganti selvatici.

Zhou Yuefeng, responsabile della progettazione della linea ferroviaria tra il capoluogo del Sichuan, Chengdu, e Lanzhou, capoluogo della provincia del Gansu, ha dichiarato che questi tunnel hanno aggiunto un 20% al carico di lavoro della costruzione.

"Uno dei tunnel ha richiesto altri 30 milioni di yuan per la costruzione", ha affermato Zhou, aggiungendo che in un altro sono state costruite anche barriere acustiche e visive per ridurre al minimo il disturbo alla vicina fauna selvatica del parco nazionale.

Zhang Qian, funzionario dell'ufficio provinciale del Sichuan per le foreste e le praterie, ha sottolineato che i corridoi ecologici non favoriscono solo i panda giganti, ma aiutano anche la migrazione di altri animali. (XINHUA)