Cina:risolti oltre 700.000 casi ambientali in 3 anni

(XINHUA) - PECHINO, 10 DIC - In Cina i tribunali nazionali hanno concluso più di 700.000 cause ambientali e delle risorse negli ultimi tre anni. È quanto emerso da una conferenza di lavoro della Corte Suprema del popolo di oggi.

Alla fine di novembre dai tribunali di tutto il Paese sono stati istituiti 2.149 organi giudiziari per casi ambientali e di risorse.

Yang Linping, vice presidente della Corte Suprema del Popolo, ha riportato che i tribunali a tutti i livelli hanno intensificato la protezione giudiziaria dell'ambiente ecologico, della fauna selvatica e dei reperti naturali e culturali, e hanno concluso una serie di casi tipici e consequenziali.

Secondo i dati della Corte, tra gennaio 2019 e novembre 2021 sono stati conclusi 100.300 casi penali e 479.206 casi civili relativi a violazioni dell'ambiente e delle risorse.

Dal 2019 la Cina ha rilevato il miglioramento delle norme sulla protezione giudiziaria dell'ambiente, grazie a un determinato sistema di aggiudicazione dei casi ambientali e delle risorse e un meccanismo di coordinamento giudiziario transregionale migliorato. (XINHUA)