Cina: ritrovate statue di Buddha nello Shaanxi

(XINHUA) - XI'AN, 10 DIC - Due statue di Buddha in lega metallica e vari altri reperti sono stati riportati alla luce da un gruppo di antiche tombe risalenti alla dinastia Han orientale nella provincia dello Shaanxi della Cina nord-occidentale. Lo ha reso noto oggi l'Accademia di Archeologia dello Shaanxi.

Le tombe si trovano nel villaggio di Chengren, nella città di Xianyang e sei di esse sono state scavate nel maggio di quest'anno.

I due Buddha sono stati trovati in una camera della tomba, una di Shakyamuni che misura 10,5 cm di altezza e l'altra dei cinque Buddha alta 15,8 cm.

Le due figure sono entrambe realizzate con una lega di rame-stagno-piombo, ha spiegato Li Ming, ricercatore dell'Accademia di Archeologia di Shaanxi.

Dagli scavi sono emersi anche altri reperti, tra cui ceramiche e oggetti di bronzo.

"Il proprietario del cimitero era probabilmente un funzionario della contea o un proprietario terriero, che aveva una certa influenza familiare e potere economico", ha spiegato Li, aggiungendo che "i ritrovamenti delle statue di Buddha sono di grande importanza per lo studio dell'introduzione e della diffusione della cultura buddista in Cina". (XINHUA)