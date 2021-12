Cina: 400/ma missione per razzo vettore Long March

(XINHUA) - PECHINO, 10 DIC - Questa mattina un razzo Long March-4B ha inviato con successo un nuovo gruppo di satelliti nello spazio, segnando la 400/ma missione di lancio per questa serie di razzi vettore sviluppati in Cina.

Dal primo lancio nel 1970, la serie Long March ha partecipato al 92,1% delle missioni spaziali di lancio cinesi, rivela la China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc), sviluppatore dei modelli e la forza trainante dell'industria spaziale del Paese asiatico.

Negli ultimi 51 anni, la serie Long March ha inviato più di 700 veicoli spaziali nello spazio, ha dichiarato la Casc. Delle 400 missioni di lancio, le prime 100 sono state completate in 37 anni, le seconde 100 in 7 anni e mezzo, mentre dalla numero 201 alla 300 sono trascorsi circa 4 anni.

Le ultime 100 missioni di lancio sono state eseguite in soli 33 mesi, a partire da marzo 2019. (XINHUA)