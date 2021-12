Cina: 3.648 tombe abbracciano 2.200 anni di storia

(XINHUA) - XI'AN, 10 DIC - In Cina archeologi hanno recuperato 3.648 tombe antiche che abbracciano un periodo di tempo di 2.200 anni, nella città di Xianyang, nella provincia nordoccidentale dello Shaanxi.

L'ufficio provinciale dei reperti culturali ha fatto sapere ieri che durante l'ultimo scavo nel distretto Weicheng di Xianyang sono stati rinvenuti più gruppi di complessi tombali familiari risalenti al periodo che va dalla dinastia Han orientale (25-220 d.C.) alla dinastia Tang (618-907 d.C.), tra cui le tombe di figure storiche citate in diverse biografie.

Il sito di scavo si trova a nord dell'antica capitale delle dinastie Han e Tang, Chang'an, l'attuale Xi'an. L'area di sepoltura ospita le spoglie di congiunti dei reali, alti funzionari e altri notabili registrati negli annali delle dinastie Han e Tang.

Li Ming, ricercatore della Shaanxi Academy of Archaeology, ha spiegato che tra le tombe rinvenute nella zona vi è quella di un cugino più giovane dell'imperatore Xuanzong della dinastia Tang e quella di un cugino più anziano di Wu Zetian, l'unica imperatrice della storia cinese.

Tuttavia, con l'inizio delle dinastie Song, Ming e Qing, l'area venne impiegata sempre più spesso come cimitero per la gente comune. Qui, in oltre un anno di scavi, sono stati riportati alla luce più di 16.000 reperti e frammenti.

Nella storia dell'archeologia cinese, ha notato Li, non c'è stato mai un caso in cui all'interno dello stesso complesso cimiteriale siano state scavate così tante tombe appartenenti a proprietari tanto illustri e che abbraccino un periodo di tempo così lungo.

L'esperto ha inoltre affermato che gli esiti degli scavi dovrebbero fornire un raro campione per lo studio della continuità e del cambiamento degli antichi riti funebri cinesi.

