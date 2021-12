Vaccini: a Pechino 2 mln dosi a bambini di 3-11 anni

(XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - A Pechino sono state somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 ai bambini residenti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Il dato, aggiornato alle ore 16:00 di ieri (ora locale) è stato reso noto oggi dalle autorità locali.

A partire dal 28 ottobre, la capitale cinese ha iniziato a offrire la vaccinazione ai minori nella fascia di età compresa tra i 3 e gli 11 anni e di questi ne sono stati vaccinati quasi 1,37 milioni.

I bambini tra i 3 e gli 11 anni possono essere vaccinati solo a condizione che i loro tutori siano stati ben informati e offrano il loro consenso volontario.

A partire dalla metà di ottobre di quest'anno, oltre a Pechino, un numero crescente di suddivisioni cinesi a livello provinciale, tra cui l'Hubei e il Liaoning, hanno ampliato i propri programmi di vaccinazione contro il Covid-19 al fine di includere i bambini a partire dai 3 anni di età, piuttosto che limitare la vaccinazione dai 12 anni in su come avveniva in precedenza. (XINHUA)