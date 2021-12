Treni merci Cina-Europa 'opportunità crescita'

(XINHUA) - VARSAVIA, 09 DIC - Pawel Moskala, veterano della logistica polacca, ha visitato diverse volte la città di confine di Malaszewicze, che recentemente si trova in fase di preparazione in vista dell'apertura di un nuovo ufficio alle porte dell'Unione Europea.

Grazie alla sua posizione, Malaszewicze è diventato uno dei più rilevanti porti di trasbordo ferroviario per i vagoni in entrata in Ue provenienti dalla Cina. Osservando il rapido sviluppo generato dai servizi di treni merci Cina-Europa, Moskala dice di essere determinato a cogliere le opportunità di crescita.

"Oggi, Malaszewicze è probabilmente la città polacca più nota alla Cina e ai cinesi, dopo la capitale Varsavia, grazie al rapido sviluppo del Cre (China Railway Express)", dichiara Moskala.

Quest'ultimo ha iniziato la sua attività nel 2013, quando l'Iniziativa Belt and Road (Bri) era appena stata proposta. "La solida posizione della Cina sulla Bri mi ha dato grande forza e fiducia e l'impressione che l'industria logistica Cina-Europa come gli affari della nostra azienda avrebbero avuto un futuro luminoso", spiega.

Il treno merci ha ridotto significativamente la durata del viaggio dei beni tra la Cina e l'Europa. È più conveniente del trasporto aereo e più rapido di quello marittimo, e di conseguenza un numero crescente di imprese lo sta preferendo per le spedizioni delle proprie merci.

La società commerciale XiangPeng è stata fondata nel 2009 in Polonia e si occupa dell'importazione di componenti elettronici dalla Cina. "A partire dal 2017, abbiamo iniziato a utilizzare la Cre, e si tratta di un'ottima soluzione logistica", dichiara il direttore generale della società, Zhao Dejin. (SEGUE)