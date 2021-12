Treni merci Cina-Europa 'opportunità crescita' (2)

(XINHUA) - VARSAVIA, 09 DIC - Il latte e altri prodotti caseari sono diventati uno dei biglietti da visita della Polonia per i consumatori cinesi.

Nonostante la pandemia, le esportazioni lattiero-casearie polacche verso la nazione asiatica hanno registrato un aumento nel 2020 grazie al servizio stabile del treno merci.

"Sono felice di avere una soluzione logistica veloce e affidabile come la Cre, che può accelerare la consegna dei prodotti lattiero-caseari polacchi in Cina", dice Agnieszka Maliszewska, direttrice della Polish Chamber of Milk, la più grande organizzazione dell'industria lattiero-casearia del Paese.

"La nostra azienda ha iniziato ad usare la China Railway Express l'anno scorso", spiega Szymon Makos, responsabile delle esportazioni della District Dairy Cooperative di Lowicz, aggiungendo: "Ogni mese vengono consegnati circa 20 container, e la percentuale di trasporto effettuato su vagoni merci sta crescendo". (SEGUE)