Lezione dallo spazio da astronauti cinesi in orbita

(XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - Una lezione speciale è iniziata oggi pomeriggio (ora locale) nella stazione spaziale cinese, tenuta dai membri dell'equipaggio della Shenzhou-13 Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu dalla stazione spaziale orbitante e rivolta agli studenti sulla Terra.

Stando alla China Manned Space Agency, dopo un'introduzione relativa alle loro abitudini di vita e di lavoro nella stazione spaziale, i tre astronauti hanno mostrato esperimenti scientifici, svolgendo anche una sessione di domande e risposte in tempo reale con gli studenti in videochiamata.

L'aula primaria a terra si trova al China Science and Technology Museum, mentre le aule sono state allestite anche a Nanning, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang nella Cina meridionale, nella contea di Wenchuan nella provincia del Sichuan, a Hong Kong e a Macao.

I tre astronauti cinesi sono arrivati nello spazio a bordo della navicella Shenzhou-13 e sono entrati nella base in orbita del Paese il 16 ottobre, imbarcandosi nella più lunga missione con equipaggio della nazione al fine di costruire la stazione spaziale.

Nel giugno 2013, l'astronauta cinese Wang Yaping, assistita dagli altri due membri dell'equipaggio a bordo della navicella Shenzhou-10, ha tenuto la prima "lezione spaziale" dal vivo, rivolgendosi a oltre 60 milioni di studenti in tutta la Cina.

