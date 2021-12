In Sichuan rinasce la 'tribù degli orsi bianchi'

(XINHUA) - CHENGDU, 09 DIC - Qiao Liang, capo del partito del villaggio di Guanba, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, si è mostrato entusiasta alla vista di una nuova immagine di 'orso bianco', nome comunemente utilizzato dalla gente del posto in riferimento ai panda, catturata da una telecamera a infrarossi.

I panda sono stati a lungo un animale simbolo nella storia del villaggio e già nel 1845 i documenti locali avevano registrato l'avvistamento di 'orsi bianchi', facendo guadagnare al villaggio il soprannome di 'tribù degli orsi bianchi'.

Tuttavia, per un periodo da datare indietro di decenni, l'equilibrio ecologico e la biodiversità della zona sono stati gravemente in pericolo, a causa della caccia dilagante e del disboscamento: due delle principali fonti di reddito per la gente locale.

Un abitante del villaggio, Gao Mingbin, ricorda ancora come la gente del posto abbia incautamente bonificato le foreste per i terreni agricoli quando era un bambino.

"Praticamente tagliavano tutti gli alberi che vedevano", ha spiegato Gao, proseguendo: "bruciavano la terra senza fertilizzarla e piantavano frettolosamente colture come mais, grano e patate". Questo stile di agricoltura portava il terreno a perdere la propria fertilità nel giro di tre anni, stravolgendo l'ecologia locale.

Con il graduale passaggio della Cina a modelli di sviluppo più sostenibili, anche gli abitanti del villaggio di Guanba hanno iniziato a cercare nuove modalità per sviluppare l'economia locale senza mettere in pericolo l'ambiente. (SEGUE)