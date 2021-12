In Sichuan rinasce la 'tribù degli orsi bianchi' (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 09 DIC - L'apicoltura, grazie al suo minimo impatto ambientale, è così diventata l'industria primaria del villaggio, che nel 2010 ha lanciato una cooperativa relativa a questo settore e il cui miele è stato certificato come biologico.

"Con il miglioramento dell'ambiente, sono sbocciati sempre più fiori. Il miele prodotto per ogni alveare è aumentato da 4 a 10 chili", spiega l'apicoltore Li Xinghui. "Inoltre - prosegue - il miele biologico può essere venduto a 10-15 yuan (circa 1,57-2,36 dollari) in più al kg rispetto al miele ordinario".

Diversi abitanti del villaggio hanno tratto benefici del boom dell'apicoltura, con 23 famiglie che sono state sollevate dalla povertà e con il reddito di alcuni apicoltori di successo che ha raggiunto i 40.000 yuan annuali.

Cinque anni fa, Qiao ha guidato gli abitanti nella formulazione di un piano quinquennale finalizzato allo sviluppo verde del villaggio, vietando la caccia, la raccolta di erbe e la pesca con l'elettricità, tra le altre attività che minacciano l'ecologia.

Gli abitanti locali hanno inoltre identificato quasi due dozzine di minacce ecologiche da affrontare e hanno creato volontariamente una squadra di guardie forestali allo scopo di proteggere l'ecologia.

Oggi, l'energia solare fornisce oltre un terzo dell'energia totale del villaggio, riducendo notevolmente l'uso di legna da ardere. Inoltre, oltre 30 specie di animali selvatici sono state catturate dalle telecamere nella zona.

Il successo della 'tribù degli orsi bianchi' nel bilanciare sviluppo e conservazione ecologica ha infine attirato l'attenzione internazionale.

In un forum che si è tenuto quest'anno nel corso del 15° incontro della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cop15) a Kunming, il villaggio di Guanba è stato elencato come un caso esemplare per la promozione della biodiversità. (XINHUA)