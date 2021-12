Covid: Zhejiang, 59 infezioni locali da domenica

(XINHUA) - HANGZHOU, 09 DIC - Dalla scorsa domenica alle 15:00 di oggi, la provincia cinese orientale dello Zhejiang ha registrato 24 casi confermati di Covid-19 e 35 asintomatici in tre città nell'ambito dell'ultima ondata epidemica.

Le autorità del posto hanno fatto sapere oggi in conferenza stampa che tutti i casi a trasmissione locale sono stati registrati a Ningbo, Shaoxing e Hangzhou.

Oltre 2 milioni di persone sono state campionate nei tre centri con test molecolari di massa, e circa 1,52 milioni di queste hanno già ricevuto i risultati dei tamponi.

Come componente delle misure anti-epidemiche, alcune città della provincia hanno imposto restrizioni alle attività pubbliche.

Nello specifico, ai luoghi pubblici quali biblioteche, musei, Internet caffè, sale destinate al gioco degli scacchi e a quelli di carte, è stato chiesto di limitare il numero dei visitatori al 75% della capacità e di registrare le informazioni sugli ospiti, in linea con i requisiti provinciali di prevenzione e controllo del Covid-19. (XINHUA)