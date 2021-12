Covid: Cina, 15 nuovi contagi locali a Manzhouli

(XINHUA) - HOHHOT, 09 DIC - La città di confine di Manzhouli, nella regione autonoma della Mongolia Interna, in Cina settentrionale, ha segnalato 15 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale dalla mezzanotte alle 14 di oggi (ora locale); lo hanno fatto sapere le autorità del posto.

Finora, la città ha segnalato 498 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale nell'ambito dell'ultima ondata epidemica.

Secondo quanto emerso da una conferenza stampa odierna, tutti i casi stanno ricevendo le cure presso un ospedale locale designato.

Alla giornata di oggi, la città di confine ha avviato 11 round di tamponi molecolari di massa nel corso della recente recrudescenza, e 512 dei campioni raccolti sono risultati positivi.

Dal momento che il numero di stretti contatti delle infezioni locali in città ha superato i 12.000, a partire dal 2 dicembre Manzhouli ha trasferito 7.956 persone in quarantena nella città di Hulun Buir.

Manzhouli prevede inoltre di istituire un centro di esame per far in modo che gli studenti locali e quelli bloccati in città possano sostenere in tempo il prossimo test preliminare degli esami di ammissione nazionali per gli studi successivi alla laurea. (XINHUA)