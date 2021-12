Covid: approvati per uso emergenza 2 farmaci cinesi

(XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - La National Medical Products Administration (Nmpa) ha dato l'approvazione per l'uso d'emergenza alla richiesta di registrazione di due farmaci contro il Covid-19, Brii-196 e Brii-198.

Quella in questione è la prima terapia combinata di anticorpi neutralizzanti contro il virus approvata in Cina con diritti di proprietà intellettuale indipendenti.

Secondo l'Nmpa, i due farmaci sono impiegati in combinazione per trattare pazienti adulti e adolescenti con sintomi lievi e moderati e con gravi fattori di rischio di progressione. In particolare, i farmaci hanno ricevuto l'approvazione condizionata per l'uso negli adolescenti dai 12 ai 17 anni di età con un peso corporeo superiore ai 40 kg.

La Tsinghua University, il Third People's Hospital di Shenzhen e la Brii Biosciences hanno sviluppato congiuntamente la terapia cocktail di anticorpi monoclonali Brii-196 e Brii-198, derivati da anticorpi isolati di persone guarite dal nuovo Coronavirus. (XINHUA)