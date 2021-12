Cina:Xinjiang, 400 mln yuan in educazione prescolare

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 09 DIC - La regione autonoma cinese nord-occidentale dello Xinjiang Uygur ha investito in modo significativo nell'istruzione negli ultimi anni, e nello specifico, nel 2021, oltre 400 milioni di yuan (circa 63 milioni di dollari) sono stati destinati all'istruzione prescolare.

La cifra è stata resa pubblica nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri e - stando a Hellat, il suo moderatore - i fondi sono stati utilizzati per costruire nuovi asili, oltre che per rinnovare ed espandere quelli già esistenti in tutta la regione.

"Negli ultimi anni, lo Xinjiang ha continuamente incrementato gli investimenti nel campo dell'istruzione e ha realizzato progetti educativi a vantaggio dei residenti. L'istruzione prescolare gratuita di tre anni copre tutte le aree rurali della regione", ha aggiunto Hellat.

Entro la fine del 2020, il tasso lordo di iscrizione all'istruzione prescolare nello Xinjiang ha superato il 98%, classificandosi tra le prime posizioni a livello nazionale.

