Cina: pronto treno turistico con vetrate panoramiche

(XINHUA) - CHANGSHA, 09 DIC - Un treno destinato al turismo nelle aree montuose, con vetrate panoramiche, è uscito ieri dalla linea di produzione della Crrc Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., nella provincia centrale cinese dell'Hunan.

Il convoglio percorrerà la ferrovia che collega la città di Lijiang con la zona panoramica di Yulong Snow Mountain, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

Lo scienziato Yang Ying della Crrc ha spiegato che il treno soddisfa l'esigenza di sviluppo del turismo green e a basse emissioni di carbonio.

Le vetrate delle cabine del treno sono dotate di regolazione elettrica in base all'intensità della luce del sole e progettate per offrire ai passeggeri un campo visivo da 120 gradi a 150 gradi, mentre il treno corre lungo il pendio della montagna.

Con una velocità massima di 70 km all'ora, il convoglio si compone di tre compartimenti con una capacità totale di 351 persone. (XINHUA)