Cina: livello generale delle tariffe 7,4% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - Il livello tariffario complessivo della Cina è stato del 7,4% nel 2021, poiché il Paese ha adottato molteplici misure per agevolare il suo settore commerciale, secondo quanto dichiarato oggi dal ministero del Commercio.

Quest'anno ricorre il 20° anniversario dell'adesione della Cina alla World Trade Organization (Wto).

"Negli ultimi due decenni, la Cina è sempre stata un sostenitore convinto e un partecipante attivo, e ha dato un contributo significativo al sistema commerciale multilaterale", ha dichiarato il portavoce del Ministero, Gao Feng.

Nel 2010, Pechino ha rispettato l'impegno preso quando ha aderito alla Wto di abbassare le tariffe di importazione delle merci dal 15,3% al 9,8%, ha riferito Gao.

Secondo il portavoce, la Cina ha anche rispettato l'impegno di aprire 100 sottosettori in nove categorie principali del settore dei servizi entro il 2007, e al momento nel Paese ne risultano aperti quasi 120.

La Cina ha anche firmato 19 accordi di libero scambio con 26 Paesi e regioni, specificando i regolamenti per processi come lo svincolo delle merci e la cooperazione doganale, ha aggiunto.

Questi accordi giocano un ruolo positivo nello snellimento delle procedure doganali, migliorando l'efficienza delle dogane e migliorando i flussi transfrontalieri di merci.

La Cina continuerà a sostenere il sistema commerciale multilaterale con la Wto al centro, parteciperà attivamente alle riforme dell'Organizzazione, salvaguarderà i diritti e gli interessi legittimi dei Paesi in via di sviluppo e promuoverà lo sviluppo inclusivo del sistema commerciale multilaterale, ha concluso Gao. (XINHUA)