Cina lancia un programma di assunzioni su cloud

(XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - Un programma di assunzioni progettato specificamente per piattaforme online è stato lanciato ieri per aiutare a mettere in contatto i datori di lavoro con i laureati.

Il programma, che è alla sua terza edizione, è stato avviato da China Media Group in collaborazione con le autorità che si occupano di istruzione, scienza e tecnologia, risorse umane e beni di proprietà statale, e il Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista cinese.

Per la prima volta, farà parte del programma una speciale fiera per le assunzioni da parte di datori di lavoro che operano nel settore della neutralità carbonica.

Oltre 24.000 imprese hanno partecipato ai programmi dello scorso anno, fornendo più di 2,35 milioni di posti di lavoro.

La Cina prevede che ci saranno 10,76 milioni di nuovi laureati e diplomati nel 2022, 1,67 milioni in più rispetto al 2021. (XINHUA).