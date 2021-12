Cina: Internet diventa accessibile agli anziani

(XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - La Cina ha lavorato con lo scopo di rendere Internet accessibile alle persone anziane nell'ambito degli sforzi finalizzati alla costruzione di una società a misura della popolazione anziana. È quanto reso noto oggi da He Yaqiong, direttore del Dipartimento per l'industria dei prodotti al consumo del Ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Con il supporto del Ministero, l'alto funzionario ha evidenziato come 173 siti web e applicazioni mobili siano stati riprogrammati per renderne più facile l'utilizzo e ha promesso un maggiore sostegno alle infrastrutture informatiche del Paese per garantire che la popolazione anziana possa usufruire delle agevolazioni portate dall'era di Internet. (XINHUA)