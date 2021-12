Cina: indice prezzi al consumo +2,3% a novembre

(XINHUA) - PECHINO, 09 DIC - L'indice dei prezzi al consumo in Cina, uno fra i principali indicatori dell'inflazione, è aumentato a novembre del 2,3% su base annua; è quanto mostrano i dati odierni del National Bureau of Statistics (Nbs), i quali evidenziano una cifra superiore alla crescita dell'1,5% su base annua registrata nel mese di ottobre.

In particolare, ha spiegato l'esperto statistico dell'Nbs Dong Lijuan, i prezzi dei prodotti alimentari hanno osservato un rimbalzo salendo dell'1,6%. Il prezzo delle carni suine, un alimento base in Cina, ha visto ridursi la contrazione al 32,7%, mentre il prezzo delle verdure fresche è salito del 30,6%.

Quest'ultimo ha affermato che i prezzi dei prodotti non alimentari sono aumentati del 2,5% rispetto all'anno precedente, a confronto con l'aumento del 2,4% di ottobre.

Secondo il rapporto di lavoro del governo di quest'anno, la Cina ha fissato il suo obiettivo di inflazione al consumo a circa il 3% per il 2021.

I dati odierni hanno anche mostrato che l'indice dei prezzi alla produzione del Paese, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, è aumentato a novembre del 12,9% su base annua. (XINHUA)