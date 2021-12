Cina: cresce turismo in Xinjiang, +17% in 10 mesi

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 09 DIC - La regione autonoma cinese dello Xinjiang Uygur ha accolto 170 milioni di turisti da gennaio ad ottobre del 2021, producendo introiti per 129,4 miliardi di yuan (circa 20,4 miliardi di dollari) durante il periodo.

Le entrate provenienti dal settore turistico sono aumentate del 16,8% anno su anno nei primi 10 mesi del 2021, stando al dipartimento regionale della cultura e del turismo.

In questo periodo, inoltre, sono stati realizzati un totale di 127 progetti di infrastrutture culturali e turistiche finanziati dal governo, con un investimento totale di circa 9,7 miliardi di yuan.

"I numerosi prodotti turistici di alta qualità e lo sviluppo vigoroso di nuovi business, quali gli homestays, hanno promosso efficacemente il consumo del settore" ha affermato Liu Quan, vicedirettore del reparto regionale del turismo e della cultura.

Quest'anno, l'industria del turismo dello Xinjiang ha notato nuove caratteristiche e tendenze. Molti homestays a tema culturale, sistemazioni che offrono un panorama a cielo aperto, campeggi per turismo self-drive, così come varie tipologie turistiche e mercati relativi ai patrimoni intangibili hanno guadagnato popolarità fra i visitatori, ha specificato Liu.

Al fine di accrescere il turismo nei mesi invernali, inoltre, stando al dipartimento regionale del turismo e della cultura, nello Xinjiang quest'anno si svolgeranno quasi 1.500 attività culturali, sportive e relative al settore turistico. (XINHUA)