Cina: antichi reperti culturali rinvenuti a Pechino

PECHINO, 09 DIC - Gli archeologi cinesi hanno scoperto e riportato alla luce un gran numero di reperti risalenti alla dinastia Zhou occidentale, che regnò fra il 1046 e il 771 avanti Cristo, presso un sito di Pechino.

A Liulihe infatti, a sud-ovest della capitale, sono state rinvenute cinque antiche tombe insieme a tre rovine di case, un presunto canale a forma circolare e oltre 100 reperti culturali tra cui oggetti in rame, in lacca, ceramiche e tessuti in seta.

Dal 2019, un team congiunto composto da esperti di otto istituzioni, tra cui la Peking University e la Chinese Academy of Social Sciences, sta compiendo scavi archeologici a Liulihe.

Precedenti ricerche archeologiche hanno identificato il sito come la prima fonte rintracciabile della civiltà urbana di Pechino e da allora viene definito 'l'origine di Pechino'.

Secondo Wang Jing, a guida del progetto di scavo, "alcuni dei reperti forniscono materiale prezioso per lo studio del sistema funerario della dinastia".

Per Guo Jingning invece, un funzionario del Beijing Municipal Cultural Heritage Bureau, le scoperte agevolate dalla tecnologia sono di grande importanza per scoprire l'antico Stato di Yan e la storia di Pechino.