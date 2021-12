Pechino, migliore ambiente ecologico entro il 2025

(XINHUA) - PECHINO, 08 DIC - Entro il 2025 Pechino non vedrà sostanzialmente giorni di forte inquinamento, mentre altri indicatori di qualità ambientale sono da migliorare costantemente; è quanto emerge da un piano ecologico di protezione dell'ambiente rilasciato oggi.

Secondo l'Ecological and Environmental Protection Plan for Beijing (2021-2025) infatti la capitale cinese si sforzerà di mantenere la concentrazione media di Pm2,5 entro i 35 microgrammi per metro cubo entro il 2025.

Il piano enfatizza un approccio olistico per proteggere e ripristinare montagne, fiumi, foreste, terreni agricoli, laghi e praterie, con la riduzione del carbonio come priorità strategica.

Liu Xianshu, vice direttore dell'Ufficio municipale di Ecologia e Ambiente della città ha detto che, durante il quinquennio, Pechino promuoverà anche il controllo dell'inquinamento, la protezione ecologica e la trasformazione green completa dello sviluppo economico e sociale.

Il funzionario ha poi aggiunto che partendo da cinque aspetti rappresentati da un minore sviluppo di carbonio, aria più fresca, acqua più pulita, suolo più sicuro ed ecologia più vivibile, il piano ha fissato 16 indicatori target, tra cui quello dell'intensità delle emissioni di carbonio e la concentrazione media annuale di Pm2,5.

Il piano prevede di migliorare in maniera sostanziale l'ambiente naturale e che entro il 2035 vi sia un'offerta di prodotti ecologici di alta qualità più sufficiente. (XINHUA)