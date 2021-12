Inaugurata 'pietra miliare' cooperazione sino-croata

(XINHUA) - ZAGABRIA, 08 DIC - Si è svolta ieri l'inaugurazione ufficiale di un parco eolico costruito in Croazia da una società cinese, con le congratulazioni di entrambi i capi di governo. L'impianto, realizzato dalla cinese Norinco International, con una capacità totale installata di 156 MW su un'area di 42,8 km quadrati, dovrebbe produrre circa 530 milioni di chilowattora (kWh) di elettricità green annuali e ridurre le emissioni di anidride carbonica del Paese di circa 460.000 tonnellate all'anno.

Il parco che si trova a Senj, una città sulla costa adriatica nella Croazia occidentale, è, secondo quanto affermato dal primo ministro croato Andrej Plenkovic nel corso della cerimonia, fondamentale per il settore delle energie pulite e rinnovabili nella città e nel Paese in generale.

Quest'ultimo ha poi asserito che Norinco è diventato uno dei più grandi investitori nell'economia verde della Croazia e attraverso questo investimento in particolare il Paese sarà in grado di aumentare la sua produzione di energia rinnovabile.

Il primo ministro ha inoltre elogiato le buone relazioni tra i due Paesi e l'aumento del volume del commercio bilaterale di quest'anno, il quale si prevede sorpassi la quota di 1,4 miliardi di dollari registrata lo scorso anno.

Plenkovic ha aggiunto anche di aver apprezzato la consegna di attrezzature mediche alla Croazia da parte della Cina durante la pandemia di Covid-19. (SEGUE)