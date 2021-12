Inaugurata 'pietra miliare' cooperazione sino-croata (2)

(XINHUA) - ZAGABRIA, 08 DIC - Nel suo intervento alla cerimonia, l'ambasciatore cinese Qi Qianjin ha asserito che il progetto Senj costituisce una pietra miliare nella "cooperazione verde Cina-Croazia e Cina-Europa," e ha svolto un ruolo importante nell'aumentare la produzione e il consumo di energia pulita nel Paese.

Quest'ultimo ha poi notato come il partenariato di cooperazione globale sino-croato ha ulteriormente rafforzato la fiducia reciproca, aggiungendo che i due Paesi celebreranno il prossimo anno il 30esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche.

"Auspico sinceramente che più progetti di cooperazione Cina-Croazia e Cina-Croazia-Europa si radichino in Croazia, raggiungano risultati reciprocamente vantaggiosi e vincenti, diano maggiori contributi all'economia e alla società locale, migliorino l'amicizia tra i due popoli, e consolidino e aggiornino il partenariato cooperativo globale sino-croato", ha aggiunto Qi.

Intervenendo in collegamento video, Ning Jizhe, vice capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina, ha letto la lettera di congratulazioni per il progetto da parte del premier cinese Li Keqiang. (XINHUA)