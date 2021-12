Covid: Cina, nello Zhejiang 25 casi locali

(XINHUA) - HANGZHOU, 08 DIC - Dalla scorsa domenica alle 15:00 di oggi (ora locale), la provincia cinese orientale dello Zhejiang ha registrato 12 casi confermati di Covid-19 e 13 asintomatici in tre città nell'ambito dell'ultima ondata epidemica.

Le autorità del posto hanno fatto sapere oggi in conferenza stampa che tutti i casi a trasmissione locale sono stati registrati a Ningbo, Shaoxing e Hangzhou. Altri 16 individui risultati positivi ai tamponi molecolari eseguiti nella provincia sono in attesa di ulteriore diagnosi prima di essere classificati come casi di Covid-19.

Ad oggi, sono stati prelevati campioni da oltre 1,33 milioni di residenti nelle tre città per l'esecuzione dei tamponi molecolari e di questi circa 720.000 persone hanno ricevuto i risultati.

Nella provincia vi sono ora cinque aree classificate a medio rischio per Covid-19. (XINHUA)